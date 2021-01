Poziv vladi: 'Otroci morajo v šole. Ne glejte stran!'

Otroci morajo v šole ali pa je nujna prava pomoč staršem, ki pouka na daljavo ne morejo izvajati. Takšen poziv so na vlado naslovile organizacije, ki se že desetletja ukvarjajo s pomočjo družinam in ogroženim otrokom. Stigmatizacija, medvrstniško nerazumevanje, pa tudi fizično, psihično in celo spolno nasilje - vse to posamezniki iz socialno šibkejših družin v času epidemije občutijo in doživljajo veliko bolj intenzivno. In vsak dan, ko so doma, je za mnoge peklenski dan več.