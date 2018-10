'Z odpravo pritiska jim bomo dali dovoljenje za ubijanje'

Priznanje in pojasnilo Savdske Arabije, da je novinar Washington Posta Džamal Hašodži umrl med pretepom v prostorih savdskega konzulata v Istanbulu , je že sprožilo številne odzive. Vrstijo se predvsem kritike savdskega režima in pozivi h kaznovanju odgovornih za njegovo smrt.

Na potrditev smrti Hašodžija se je med drugim odzval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres ."Generalni sekretar je globoko vznemirjen zaradi potrditve smrti Džamala Hašodžija. Družini in prijateljem gospoda Hašodžija pošilja svoje sožalje," so sporočili iz Guterresovega urada.

"Vsak poskus odprave pritiska na Savdsko Arabijo in sprejema kompromisne politike bi dal dovoljenje za ubijanje kraljestvu, ki novinarje, ki si drznejo preiskovati in sprožati razprave, zapira v zapore, biča in celo ubija,"je zapisal. Ob tem je savdske oblasti pozval k izpustitvi zaprtih novinarjev, ki so podvrženi "norim in groznim kaznim".

Z ostro kritiko se je na Twitterju odzvala tudi nekdanja Hašodžijeva urednica pri Washington Postu Karen Attiah, ki je pojasnilo Riada označila za "popolno sranje"in "žaljivo". "Hašodži ni umrl med pretepom. Hašodži je bil ubit. Vzeli so mu življenje," je bila ostra.

Ob tem je bila skeptična tudi glede izjave, da savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salmano dogodku ni vedel ničesar. "Vpletena je bila njegova desna roka, 15 ljudi je z zasebnimi letali priletelo in vstopilo v konzulat na tuji zemlji, da bi to uredilo,"je spomnila. Attiahova je nato novinarje in žvižgače pozvala k iskanju "prave resnice"o smrti svojega kolega.