Pozivi šolske stroke: Pustite otroke v šolah!

Transparenti okoli nekaterih šol, zapisi na družbenih omrežjih, pozivi šolske stroke. Vsi pa sporočajo isto: "Pustite otroke v šolah!" Po spletu je zaokrožil celo zapis zaposlenih na Osnovni šoli v Zagorju, da bodo učenci upoštevajoč vse zaščitne ukrepe okoli šole sklenili krog in s tem pokazali, kaj si mislijo o ponovnem zapiranju šol. Tega sporočila vladi sicer nismo videli, saj so se učenci tik pred izvedbo odločili, da sporočila ne bo. Kaj je bil razlog in predvsem, kaj ponovno zapiranje pomeni za otroke?

icon-expand