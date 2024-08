'Poznal sem ogromno 15-letnikov, ki so se drogirali. Danes so vsi mrtvi'

"Trenutno sem star 18 let, z mamili pa sem začel, ko sem bil star 15 let," pove mladenič, ki se je po prigovarjanju vrstnikov z drogami spoznal že na prvih zabavah. "Najprej sem začel s travo, kar je vodilo v kokain, potem pa bolj v rave zadeve, kot so MDMA, ketamin," še doda.

Vse bolj popularen je tudi ketamin, ki ga v uporabljajo v veterini in medicini kot anestetik, od njega pa človek postane zelo hitro odvisen. Uporaba anestetikov se v primeru zabave morda zdi nesmiselna, a na Drogartu komentirajo: "To so visoke doze, ki se uporabljajo za anestezijo, v manjših dozah pa povzročajo občutke disociacije, odklopa od realnosti, omotice, ojačajo neko izkušnjo dojemanja glasbe."

"Kot da bi nekdo igral videoigrico tebe. Seveda imaš še vedno nadzor, a nimaš tega občutka realnosti in je zato odlična droga za pobeg," pa dodaja mladenič.

A kot vse psihoaktivne substance ojačajo tudi željo po vnovični uporabi, še opozarjajo na Drogartu: "Nekatere droge imajo višji zasvojitveni potencial kakor druge. Nikoli pa ni garancije, nikoli človek ne ve, katera izmed substanc mu bo odgovorila ravno na tisto rano, ki jo ima, lahko pa mu tudi povzroča težave. Vedno je potrebno vedeti, da je tista substanca, ki človeku najbolj ustreza, zanj tudi najbolj nevarna."

Težko si je predstavljati - mladeničeva pot od marihuane do heroina ni trajala več kot šest mesecev, pri petnajstih letih je namreč že uporabljal heroin. Uporaba drog se je torej spremenila, ni več klasičnih delitev med uporabniki, močno pa se je razširila tudi uporaba kokaina. "Prej je kokain veljal kot droga bogatih, zdaj je kokain že precej normaliziran, kar pomeni, da ga uporablja veliko ljudi iz raznoraznih družbenih slojev," še komentirajo na Drogartu.

"Iz heroina sem se hvala bogu zelo hitro izvlekel. Poskusil sem ga zgolj nekajkrat zaradi tragičnega dogodka, in sicer zaradi predoziranja mojega takratnega najboljšega prijatelja, ki je kasneje tudi umrl. To je bil zame neko končno opozorilo," pove fant. Njegov prijatelj je imel komaj 17 let, ko je umrl zaradi predoziranja s heroinom, takšne smrti pa žal niso izjema.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo leta 2022 kar 66 smrti zaradi neposrednega delovanja drog, namernega ali nenamernega. Velika nevarnost predoziranja je tudi pri vse bolj razširjeni drogi GBL oziroma GHB, ki je znana kot droga za posilstva. Na Drogartu razlagajo: "Večinoma jo uporabljajo kot nadomestek za alkohol, ker se ga enostavno dobi, hitro je aktiven. Aktiven je v mililitru, kar je zelo malo, ampak je to potrebno natančno odmeriti z inzulinsko brizgalko." Slednje z opozorili o nevarnostih za bolj varno odmerjanje tudi brezplačno delijo. GBL je privlačen tudi zato, ker je izredno poceni, ena doza stane le okoli 30 centov. Če pa pri uporabi omenjene droge uporabnik vzame dva mililitra namesto enega, pa je lahko posledica že nezavest ali celo smrt.

Na Drogartu uživalcem brezplačno in anonimno testirajo vzorce drog, ki jih nameravajo zaužiti. Šele tako bodo natančno vedeli, kaj so sploh kupili. Naš sogovornik je zdaj pol leta abstinent, skuša si urediti življenje.

Te sreče pa nimajo mnogi, ki so sočasno z njim padli v svet mamil: "V času moje uporabe drog sem vedel za med 50 in 100 enako starih uporabnikov v Ljubljani. To je veliko. In danes so vsi mrtvi zaradi samomora ali predoziranja," še pravi.