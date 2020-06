Poznate postopek oživljanja, ki lahko otroku reši življenje?

Le sekunde so na primorski avtocesti ločile mlado družino od prave tragedije. Med vožnjo se je namreč v osebnem vozilu začel dušiti dojenček in celo prenehal z dihanjem. Voznik je z vozilom zapeljal na odstavni pas in poklical pomoč, a še preden so prispeli reševalci, sta dojenčku življenje rešila voznik in sopotnik, ki sta se pripeljala mimo. Bi vi znali pomagati? Pet začetnih upihov, petnajst stiskov prsnega koša in nadaljna dva upiha. To je vrstni red, ki lahko dojenčku reši življenje.