Zagotovo vsi dobro poznate zgodba o Pepelki, ki je izgubila čevelj na plesu. Naslednja relativno podobna zgodba prihaja iz Gorenje vasi. Tam je na gasilski veselici neznana junakinja izgubila spodnje hlačke, našli pa so jih gasilci PGD Gorenja vas. In da bi kar se da hitro našli ponosno lastnico, sta gasilcem na pomoč priskočila Aleksander Pozvek in Jože Potrebuješ, ki je na omenjeni veselici nastopal.