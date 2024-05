Pozvek na novi misiji: Ultramaraton Vipavske doline

165 kilometrov, 6400 metrov vzponov in največ 46 ur časa, da izziv premagate. Več kot 2000 tekačev iz kar 40 držav, tudi Mavricija, Kitajske in Japonske, se je pomerilo v kraljevski disciplini devetega ultramaratonskega teka Ultra trail Vipavska dolina. In med bojevniki, ki bodo izzvali um, telo in duha, poskušali preseči samega sebe in med drugim opraviti vzpona na Socerb in Nanos, je tudi Aleksander Pozvek.