Pozvek na obisku v gasilskem društvu Virmaše – Sveti duh

Dogajanje v Sloveniji v zadnjih dveh tednih je znova pokazalo, da imamo enega najboljših sistemov zaščite in reševanja v Evropi. Po prvih zbranih podatkih je v uničujočih poplavah delovalo na intervencijah več kot 25 tisoč gasilcev. In med njimi je bilo tudi nekaj deset gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Virmaše – Sveti Duh. Ko so tisti četrtek sredi noči dobili klic na pomoč, so se nemudoma odzvali, tudi z dopusta. Takrat ne razmišljaš, so pripovedovali Aleksandru Pozveku. Samo vstaneš in greš.