Kravata ali metuljček? Darilo za poslanca, da se spodrsljaj ne bi ponovil

Še trije dnevi nas ločijo od inavguracije ameriškega predsednika in številni povabljenci, med njimi tudi Trumpova vnukinja, se prav zdaj ukvarjajo z večnim vprašanjem. Kaj naj oblečem? Za ženske je vprašanje zapleteno, za moške pa ne tako zelo. Po bontonu je namreč zapovedan tako imenovani black tie, ki pa ne pomeni, kot bi kdo dobesedno prevedel, črno kravato. In tu se je enkrat v preteklosti že zapletlo. Da se ne bi znova, je Aleksander Pozvek obiskal enega od 12 povabljencev iz Slovenije Žana Mahniča, da bi preveril, ali po spodletelem oblačenju za sprejem v čast Melanii Trump zdaj ve, kaj pomeni black tie. In poslanec je nepričakovano presenetil Pozveka.