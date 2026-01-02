Pozvek pri astrologinji: kaj nam prinaša leto 2026?

Kdo bo zmagal na parlamentarnih volitvah in kdo bo prevzel županski stolček v prestolnici? Kaj zvezde napovedujejo premierju Robertu Golobu in ali se v njegovem zasebnem življenju obeta velika novica? Koliko medalj bodo z olimpijskih iger prinesli naši športniki? Aleksander Pozvek z astrologinjo Teodoro Erhatič razkriva, kaj pravi vesolje.