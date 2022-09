V sredo je potekal še en športni spektakel. Radijec Miha Deželak je izzval enega najbolj vročih nogometašev ta hip Benjamina Šeška. Pomerila sta se ena na ena. Deželak je dvoboj izgubil, kar ne bi presenečalo, če se ne bi pomerila v igri Človek ne jezi se. In Miha je v četrtek dobil nov izziv. Z našim novinarjem Aleksandrom Pozvekom se je pomeril v treh športih: nogometu, košarki in namiznem tenisu. Kdo je zmagal in kakšna kazen je doletela poraženca?