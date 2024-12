Pozvekov šov Dve minuti do resnice: prvi gost je Tim Novak

Dobrodošli v Pozvekovem šovu Dve minuti do resnice 2024. Prvi in verjetno tudi zadnji tekmovalec šova je Tim Novak, veliki zmagovalec Kmetije 2024. Vem, kaj vas najbolj zanima. In to ga je Aleksander tudi vprašal. S kom je zdaj po zaključku šova – z Nušo ali s Tino? Kaj je obljubil Anji in Tamari za podporo? In ali razmišlja, da bi bil s svojim programom taktiziranja uspešen tudi v politiki?