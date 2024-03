Pozvek v iskanju nove slovenske nogometne himne

V ponedeljek se je Aleksander Pozvek mudil na Brdu pri Kranju, kjer je mlade nogometaše spraševal, kdo bi moral napisati novo himno za naše nogometaše. Predlogi so se raztezali od Fehtarjev, Challeta Saleta do Jana Plestenjaka. A prvi se je javil Matej Trstenjak, tekstopisec z več kot 200 besedili, in Aleksander Pozvek je preveril, kakšna je njegova himna.