Radi gledate seje državnega zbora? Bolj ne. No edino, kar je večini zanimivo, so retorični dueli. Ti pa so kar pogosti. Zadnji v nizu se je zgodil med predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič in vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec. Aleksandra Pozveka, ki je ljubitelj tovrstnih "dvobojev", je zanimalo, ali jih poslanci načrtujejo. Je to ena od najzanimivejših nalog poslancev? Dva iz nasprotnih političnih polov je povabil, da mu vse to razložita. In kaj se zgodilo?