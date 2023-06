Bo Aleksandru Pozveku uspelo v treh dneh postati break dancer? Lotil se je resno, predvsem z izborom svojega trenerja – Sama Polutaka. In v njegovi plesni šoli Tial je je opravil dva treninga, vse skupaj z namenom, da se udeleži finala breakdance tekmovanja svetovne serije z najboljšimi plesalci do 18 let na Kongresnem trgu.