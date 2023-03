Ko je vzgojiteljica v vrtcu vprašala Aleksandra Pozveka, kaj bo, ko bo velik, je rekel, da bo gasilec. Želja se mu je po 25 letih izpolnila, saj so ga v svoje vrste vzeli gasilci Gasilske brigade Bežigrad in z njim opravili gasilsko vajo. Oprema, težja kot 40 kilogramov, ogenj in dim. Vse to ga je čakalo in zgodil se mu je tisti pregovor: pazi, kaj si želiš, morda se tvoja želja tudi uresniči.