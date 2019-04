23 kranjskih družinskih zdravnikov dalo odpoved

Kranjski družinski zdravniki so napovedali, da bodo dali odpovedi in grožnje so se uresničile. Na žalost ne gre za prvi april ampak za hud alarm, ki svari na razpad družinske medicine. Zaradi preobremenjenosti je odpoved dalo kar 23 od skupaj 34 družinskih zdravnikov. Brez osebnega zdravnika tako lahko ostane več 10. 000 ljudi na območju občin Kranj, Jezersko, Preddvor, Šenčur, Cerklje in Naklo.