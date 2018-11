Praljak samomor načrtoval dlje časa, kako je dobil strup, niso odkrili

Po smrti hrvaškega generala Slobodana Praljaka so posumili, da sta bili v povzavi z dogodkom storjeni dve kaznivi dejanji po nizozemskih zakonih. Prvo naj bi se nanašalo na to, da je substanca, ki jo je Praljak spil na sodišču, prepovedana po zakonu o zdravilih. Preiskava je pokazala, da je šlo za kalijev cianid, raztopljen v vodi. Kljub temu, da je substanco težko kupiti, pa posedovanje ni kaznivo dejanje, poroča dnevnik.hr.

Kako je strup prišel na sodišče?

Preiskovali so tudi sum kaznivega dejanja pomoči pri pripravi samomora. Skušali so ugotoviti, kako so strup prinesli na sodišče.

Pregledali so posnetke nadzornih kamer, zaslišali priče in pregledali dokumente, nosilce podatkov ter prostore, v katerih je Praljak živel. Kljub temu niso odkrili, kako je Praljak prišel do strupa.