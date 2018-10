Pranje denarja postalo 'splošna bančna praksa'

Nedavno sta se v zgodbe o pranju denarja poleg Danske Bank zapletli tudi ING in Deutsche Bank, kar po poročanju Euractiva kaže, da na sankcije ni odporna nobena banka, ne glede na velikost. Ob tem se na portalu sprašujejo, ali nadzorniki v zadnjih letih izvajajo pogostejše nadzore varnostnih mehanizmov ali pa so postali strožji.

Med večjimi evropskimi bankami, pri katerih se je sistem za preprečevanje pranja denarja izkazal za pomanjkljivega, so tudi španska Santander ter britanske HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group in RBS.

Prav tako so se na črni listi znašle štiri velike francoske banke, in sicer BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale in Banque Populaire Caisse d'Epargne. Pristojni organi so lani banki BNP Paribas izrekli 10 milijonov visoko globo, Societe Generale pa je bila oglobljena s petimi milijoni evrov.

Euractiv povzema tudi letno poročilo francoske enote za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, v katerem izstopa podatek o številu prijav sumov omenjenih kaznivih dejanj. Lani so jih našteli skoraj 70.000, kar je 10 odstotkov več kot leta 2016 in 50 odstotkov več kot leta 2015.