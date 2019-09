Pravica za žensko, ki je ustvarila 2500 osebnosti, da bi preživela

V zgodovinskem sojenju v marcu se je Jeni soočila z očetom, pričanje pa je sodišče dovolilo šestim osebnostim, vključno s štiriletno punčko z imenom Symphony. Gre za prvi primer na svetu, piše BBC, kjer je pričala žrtev z diagnosticirano disociativno motnjo identitete (DID) in dosegla obsodbo. "Ni nas bilo strah. Čakali smo dolgo, da bi vsem povedali, kaj nam je naredil, in zdaj nas ne more utišati," je dejala Jeni. Šestega septembra so na sydneyjskem sodišču 74-letnega Haynesa obtožili na 45 let zapora.

’Nisem bila varna niti v lastni glavi’

"Zloraba mojega očeta je bila premišljena in načrtovana. Užival je v vsaki minuti," je na sodišču povedala Jeni, ki se je odpovedala svoji pravici do anonimnosti, da bi javno identificirali tudi njenega očeta. Dejala je, da je želela, da vsi natanko vedo, kaj je storil, ko zakoraka v zapor.

"Slišal me je, ko sem ga rotila, naj neha, slišal me je jokati, videl je bolečino in grozo, ki mi jo je prizadejal, videl je kri in poškodbe, ki jih je povzročil. A kljub temu se je naslednji dan še enkrat odločil isto," je povedala o grozljivi zlorabi. Haynes je svojo hčerko kot otroka prepričal tudi v to, da lahko bere njene misli. Grozil ji je, da bo ubil njeno mamo, brata in sestro, že če bo o zlorabi razmišljala, kaj šele, da bi jim povedala. "Oče je vdrl v moje življenje. Nisem se počutila varno niti v lastni glavi. Nisem smela razmišljati o tem, kaj se mi dogaja," pripoveduje Haynesova, ki je začela svoje misli zavijati v besedila pesmi, da bi jih skrila pred očetom, za katerega je mislila, da je v njeni glavi. Vse socialne aktivnosti v šoli ji je oče prepovedal, da bi preprečil stike z odraslimi. Jeni se je trudila biti tiha in neopažena, saj jo je drugače oče kaznoval – tako kot jo je kaznoval, ko je njen trener plavanja očetu rekel, da je naravni talent za ta šport. Prav tako je ni odpeljal k zdravniku ob poškodbah, ki jih je utrpela ob zlorabi. To ji je pustilo posledice za vse življenje. 49-letna Jeni ima nepopravljivo poškodovano čeljust, črevesje, zadnjik in trtico. Leta 2011 je zaradi tega potrebovala celo kolostomo.