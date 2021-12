Pravna bitka za kuhano vino: inšpektorji stojnice zapečatili

Pravna bitka se bo očitno bila tudi na kuhanem vinu. Ko so sinoči inšpektorji stojnice s hrano in kuhanim vinom zapečatili, je pritožbe na odločbe že napovedala odvetnica najemnikov. Te, pravi, so pomanjkljivo obrazložene, povrh vsega gre za tržnično dejavnost, kjer se hrana in pijača lahko kot osnovno živilo prodaja brez preverjanja pogoja PCT. Nelogičnosti bo, pravi, če bo treba razjasnjevala tudi na ustavnem sodišču.