Pravna mreža v imenu pacientov že pripravlja tožbo zoper ZZZS

Nekateri neopredeljeni pacienti so se že poleti obrnili na Pravno mrežo za varstvo demokracije, ki zdaj v imenu pacientov, ki zdravstveno zavarovanje plačujejo, a do zdravnika nimajo dostopa, pripravlja tožbo. Gre za temeljno človekovo pravico, ki jo krši Zavod za zdravstveno zavarovanje, so odločeni pri Pravni mreži. Odgovornost pa pripisujejo vladi oziroma zdravstvenemu ministrstvu, ki je leta zanemarjalo in uničevalo zdravstveni sistem. Ob vse pogostejših odhodih zdravnikov je tako le še peščica tistih, ki so dolžni sprejeti nove paciente, ob tem pa so na noge skočili še zasebniki, ki si želijo, da bi bile zdravstvene storitve, če pacient izbere zasebno ambulanto, plačane iz zdravstvenega zavarovanja.