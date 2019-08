Pravniško obleko zamenjal za pilotsko čepico in rešil 233 ljudi

Ko sta zaradi trčenja z jato ptic odpovedala oba motorja letala z 233 potniki in člani posadke , sta morala pilot Damir Jusupov in kopilot Georgy Murzin hitro odreagirati. Sekunde so namreč odločale o življenju vseh, ki so bili na krovu letala Airbus 321 ruske letalske družbe Ural Airlines. Pilota sta se odločila, da bosta pristala 'na trebuh' v koruzno polje, daleč od družinskih hiš.

Sicer je Jusupova v najstniških letih pilotska šola zavrnila zaradi zdravstvenih razlogov. Tako je pilotsko čepico zamenjal za pravniško obleko. Nezadovoljen s tem, da se mu želja ni izpolnila, se je po zaključku šolanja za pravnika prekvalificiral. Pilotsko šolo je končal z odliko. Njegovi kolegi ga opisujejo kot umirjenega, skromnega in zelo profesionalnega.

Na novinarski konferenci je opisal četrtkov let. "Imela sva tudi druge možnosti in dobro, da jih nisva izkoristila. Če bi se poskušala vrniti, ne vem, kaj bi se zgodilo," je komentiral zasilni pristanek v koruzno polje. Novinarjem je povedal, da je najprej želel obrniti letalo, ko pa je videl, da se je pokvaril tudi drugi motor, je vedel, da je stik z zemljo neizbežen.

Posadka se je odločila za pristanek 'na trebuhu', brez spuščanja koles, saj je obstajala nevarnost, da bi se letalo prevrnilo in posledice bi bile lahko grozljive. "Letalo sem poskušal prizemljiti nežno, tako da smo leteli z minimalno hitrostjo," je pojasnil. "Ne počutim se kot junak, saj sem naredil to, kar sem moral, da sem rešil letalo, potnike in posadko," je dodal Jusupov.

Georgy Murzin, 23-letni kopilot, je licenco za pilota dobil pred dvema letoma. Diplomiral je leta 2017 na državni univerzi civilnega letalstva v Sankt Peterburgu. Mladi pilot je do trenutka, v katerem se noben pilot ne želi znajti, nabral le 600 ur letenja.

Pristanek Airbusa 321 so pohvalili tako mediji kot stroka. »Pilota sta se odlično znašla, saj so bili ob naletu jate precej nizko, moči v motorjih pa skoraj ni bilo,« je dejal David Laermont, urednik revije FlightGlobal."Rusija ima zgodovino odličnih pilotov, to je nekaj, na kar so Rusi ponosni," je dodal. Kremelj pa je sporočil, da bo pilota junaka odlikoval.