Pravo neurje na severovzhodu države: najhuje v Vuzenici, kjer je dež sprožil okoli 50 plazov

Na severovzhodu države se je razbesnelo pravo neurje. Ponekod je močan veter odkrival strehe, podiral drevesa, padlo je tudi nekaj drogov električne napeljave. Meteorna voda je zalila več objektov, zaradi razmočenih tal so se sprožali celo zemeljski plazovi. Težave so imeli od Dravograda do Dupleka, pa naprej proti Hajdini, do Gruškovja, tudi v Rogaški Slatini, Slovenski Bistrici in Slovenskih Konjicah, pa v Šentilju in Žalcu. Naša ekipa se je odpravila v Vuzenico, kjer se je sprožilo okoli 50 plazov. Hudourniki so v tej občini odnašali celo ceste, nekatera naselja so bila dobesedno odrezana od sveta. Tri družine pa so se morale začasno preseliti.