Milijoni pravoslavnih kristjanov po svetu praznujejo božič. V Sloveniji jih je okoli 46.000, kar je glede na veroizpoved tretja največja verska skupina pri nas. Številni so na Badnje veče - božični večer obiskali polnočnico. Božič je praznik družine in tudi pravoslavni verniki ga v večini preživljajo v miru in v krogu svojih najdražjih.

