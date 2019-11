Pravosodni minister Barr: Pri Epsteinovi smrti so odgovorni 'zafrknili'

V intervjuju, ki ga je pravosodni minister opravil z AP News, je dejal, da je za samomor Epsteina v newyorškem zaporu, kriva "serija napak". Njegov komentar je sledil novici, da sta bila stražarja, ki sta bila odgovorna za varovanje zloglasnega pedofila, obtožena ponarejanja uradnih podatkov. Po samomoru naj bi v dnevnik dodala, da sta Epsteina v samici pogledala na vsakih 30 minut, čeprav ga nista. Med izmeno sta spala in brskala po internetu, je med drugim zapisano v obtožnici, tako pa nista opravila pregleda ob treh in petih zjutraj.

Dvome o samomoru Epsteina je vzbudilo tudi dejstvo, da je bil po tem, ko so ga konec julija na tleh celice našli z modricami na vratu, opazovan zaradi nevarnosti samomora, ampak so ta strogi nadzor ukinili en teden pred njegovo smrtjo. Potem so ga namestili v celico s sojetnikom, ki pa so ga dan pred Epsteinovo smrtjo prestavili v drug zapor. "Pomembno je bilo, da je imel cimra, zato zdaj raziskujemo, zakaj ni bilo tako. Preprosto so ’zafrknili’," je dejal Barr.

V Veliki Britaniji je sicer odjeknila novica, da se princ Andrew do nadaljnjega poslavlja od kraljevih dolžnosti, vse to pa se dogaja v luči povezave z Epsteinom. Cel čas je princ zatrjeval, da nikoli ni posumil, da bi bil Epstein kaj drugega kot uspešen finančnik, nanj pa so letele tudi obtožbe o spolnih odnosih – ena od žrtev Virginia Giuffre je že leta 2016 na sodišču pričala, da je imela spolne odnose s princem, ko je bila stara 17 let. 35-letnica je dejala še, da je bila prisiljena v spolne odnose z britanskim princem ob treh različnih priložnostih, dotične obtožbe pa je Buckinghamska palača večkrat zanikala. Odvetniki žrtev ameriškega milijarderja pozivajo princa k sodelovanju s policijo in FBI-jem.