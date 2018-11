Melania razkrila praznično okrašeno Belo hišo

Tema letošnje okrasitve je domoljubna, Melania pa jo je poimenovala 'Ameriški zakladi,' v okviru katere priznavajo ameriško edinstveno zapuščino in tradicijo. V sporočilu za javnost je prva dama povedala, da je obdobje okraševanja Bele hiše za vse prav zabaven in srečen čas.

Letos z okrasitvijo častijo "srce in dušo Ameriških ljudi." Zahvalila se je vsem prostovoljcem in osebju, ki so trdo delali, da so hodniki Bele hiše dobili praznično podobo. Melania je v svojem in imenu svoje družine vsem že zaželela vesel božič in srečno novo leto.

Rdeča božična drevesa razburjajo na družbenih omrežjih