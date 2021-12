Praznična gneča v nakupovalnih centrih letos še ni dosegla vrhunca

Tik pred prazničnimi dnevi številni še hitijo po trgovinah, iščejo in kupujejo zadnja darila in živila za božično večerjo. Zadnji dve leti prazniki sicer niso takšni, kot smo jih vajeni, a trgovci ugotavljajo, da se je s povprečnim letom, torej ko koronavirusa med nami še ni bilo, obisk zmanjšal le za deset odstotkov. Kako so se letos ljudje organizirali glede nakupovanja in kaj vse se je znašlo v nakupovalnih vozičkih?