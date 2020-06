Praznični konec tedna terjal visok davek na cestah

Naše ceste so znova terjale visok davek. V četrtek zvečer dve smrtni žrtvi nedaleč od Kidričevega, v petek dopoldne pa še ena na Koroškem. Trčili sta osebno in tovorno vozilo, voznika tovornjaka so odpeljali v slovenjgraško bolnišnico, voznik osebnega vozila pa je na kraju nesreče umrl. Znanih pa je tudi več podrobnosti četrtkove nesreče, v kateri sta umrla 31-letni motorist in 64-letni kolesar.