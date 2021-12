Praznični sejmi letos v okrnjeni obliki, strežba hrane in pijače prepovedana

Tveganje je preveliko, vlada je sklenila, da bodo letošnji praznični sejmi po naših mestih potekali pod strogimi ukrepi za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom, delovanje stojnic bo omejeno. V veliki meri so prisluhnili predlogu strokovne posvetovalne skupine, ki meni, da je tveganje za prenos okužbe ob sproščenem vzdušju preprosto preveliko. In čeprav so prazniki tik pred vrati, si je vlada vzela čas in temeljito pretresla vse ukrepe. Končno odločitev smo tako dobili po petkovi dopisni seji vlade.