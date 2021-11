Praznično Celje se aktivno pripravlja na božično vzdušje, letos znova brez prazničnih koncertov

Praznično dogajanje in druženje bo letos že drugo leto zelo okrnjeno. Koncerti in nastopi so že nekaj časa prepovedani in praznični čas ni izjema. Različna mesta po Sloveniji želijo kljub ukrepom ohraniti praznični duh in se zato že kar nekaj časa prilagojeno pripravljajo na decembrski čas. Kako pa se bo pravljična zgodba odvila v pravljični deželi na Celjskem?