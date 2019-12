Praznik prijateljev, družine in najlepših želja

Pred vrati je za marsikoga najlepši praznik, praznik družine in prijateljev, božič. Ljudje takrat stremijo k temu, da bi bila družina za ta praznik skupaj. Takrat se velikokrat zazremo vase in se vprašamo, kaj nam je pomembno ob tem prazniku. Kaj si želimo in k čemu hrepenimo. To je čas, ko ne bi smeli pozabiti na ljudi, ki potrebujejo pomoč, so osamljeni. Tega je v teh prazničnih dneh veliko.