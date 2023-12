Praznik za rešetkami

Z uporabljenih kartonskih škatel in drugih recikliranih predmetov so si obsojenci v ustvarjalnih delavnicah v celjskem zaporu pričarali nekaj prazničnega vzdušja, ki ga v času prestajanja zaporne kazni ne morejo doživeti. Žive barve, lesketajoči trakovi in utripajoče lučke so v prostore, prepredene z rešetkami in ključavnicami vnesle nekaj pozitivne energije in želje za lepšo prihodnost. "Mislim, da je prav, zgled za njihovo prihodnost. Kaj bodo počeli doma, tudi to jih motiviramo. Kako bodo z otroci ustvarjali, marsikdo je oče," je razložila pedagoginja Tatjana Kavšek. Vse izvedene praznične aktivnosti v zaporih zasledujejo isti cilj: da pri zaprtih spodbujajo pozitivne izkušnje, socialno interakcijo in tudi ponovno vključitev v družbo.

"Pri nas ni glavni namen samo zapiranje, kaznovanje. Glavni in osnovni pomen je resocializacija, vračanje teh oseb nazaj na prostost, da se bojo lahko normalno vključili ponovno v življenje. Nenazadnje, komu lahko pokažemo tudi drugačen vidik pogled na svet in jaz mislim, da se na dolgi rok to zelo obrestuje," je dejal direktor celjskega zapora Tomaž Bračko.

Popestritev letošnjega prazničnega programa je bil tudi obisk priznanega karikaturista in portretista Milana Alaševića. Srbski državljan, ki je v celjskem zaporu preživel 9 mesecev zaradi tihotapljenja migrantov, je bil s portretom Alaševića zelo zadovoljen. Še toliko bolj pa, ker karikatura ne bo visela v njegovi zaporniški sobi, kmalu je namreč odšel domov. Praznike zdaj preživlja s svojo družino, za razliko od ostalih obsojencev, ki so še vedno v zaporu.

Eden od njih se je opogumil in se odločil narisati portret umetnika, ki je prišel risat njih. Gre za bosanskega državljana, ki se je preselil v Divačo, v zaporu pa je, ker je med Ljubljano in Vrhniko povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom. Ravno na dan snemanja je bilo štiri leta, kar je že v zaporu, izrekli pa so mu osem let zapora, saj so umrli trije prebežniki, ki jih je prevažal. "Veliko travm sem imel na začetku, še danes jih imam. Obžalujem to kar se je zgodilo in celo življenje mi bo žal. Sedaj bi spremenil vse, a ne morem," je povedal obsojenec Izudin Muminović. Še nekaj praznikov bo tako za zapahi. Doma ima zdaj pet otrok, najmlajšo hčer je dobil v zaporu, v času prestajanja kazni na Dobu, kjer imajo obsojenci tudi pravico do nočitev s partnerkami. V avtu je prevažal osem migrantov, trije so bili v prtljažniku. A to ni vse, v avtu je bil celo njegov 13-letni pastorek. "Prevažal naj bi jih drugi človek s kombijem, jaz pa naj bi bil spremstvo. Zato je tudi moj otrok bil z menoj," je dodal. Na srečo v nesreči jo je odnesel brez poškodb, so pa umrli vsi trije, ki so bili v prtljažniku. Danes je star 46 let, čakajo ga še štiri leta za zapahi. Njegova največja želja je, da bi prihodnje leto praznike lahko preživel na prostosti, v krogu svoje družine.