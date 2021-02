Praznik zaljubljenih skozi moške oči

Kmalu bomo praznovali praznik svetega Valentina oziroma dan zaljubljencev. Praznik se je sprva praznoval kot dan posta v čast svetemu Valentinu. Današnji pomen je dobil šele v obdobju srednjega veka, ko se je razvila zamisel o romantični ljubezni, ki so jo pričeli izkazovati s pošiljanjem voščilnic in izmenjavo daril. A izbor pravega darila je lahko za marsikoga težaven. Aleksander Pozvek in igralec Uroš Fürst sta se tokrat stvari lotila po moško.

