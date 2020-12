Praznovanje dneva samostojnosti letos z grenkim priokusom

Pred 30 leti smo odločali na zgodovinskem plebiscitu o samostojnosti, leto kasneje pa smo sprejeli še temeljno listino naše države - ustavo. A politika se nanjo vse pogosteje enostavno požvižga, neuresničenih je namreč že 17 odločb ustavnega sodišča, poslanci so zamudili še rok za spremembo volilnega sistema. Obenem so naših politikov v teh težkih časih pandemije polna usta pozivov k sodelovanju in združevanju moči. Kako se tega držijo, lahko jasno spremljamo iz dneva v dan - takšnega političnega razkola, toliko zmerjanja in žalitev v samostojni Sloveniji še nismo videli.