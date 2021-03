Prebežniki svobodni, Belokranjec se po ugrabitvi boji maščevanja

Trije prebežniki, dva Alžirca in Maročan, ki so maja 2019 v Beli krajini ugrabili starejšega domačina, ga oropali in zato, da jih ne bi prijavil Policiji, zvezali, ga strpali v prtljažnik avtomobila in se skupaj z njim odpeljali proti italijanski meji, se svobodno gibajo, kljub temu da bi jih morali izgnati iz Slovenije. Predčasno so jih izpustili iz zapora in jih namestili v Center za tujce v Postojni, od koder pa jih zaradi covida-19 niso mogli izročiti matični državi, zato so jih izpustili.

icon-expand