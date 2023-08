Prebivalcem Koroške na pomoč priskočili madžarski vojaški inženirji

Čeprav so ceste v Črni, na Ravnah, Prevaljah in v Mežici v glavnem še vedno težko ali celo neprevozne, hrana, voda in ostalo, kar ljudje najbolj potrebujejo, prihajajo tako po tleh kot po zraku. V torek so na terenu več sto gasilcem, številnim prostovoljcem, pripadnikom Gorske reševalne zveze in Slovenske vojske na pomoč priskočile še ekipe madžarskih vojaških inženirjev, v regiji pa v kratkem pričakujejo še okrepljeno helikoptersko pomoč, na območju zdaj namreč glavno skrb povzročajo plazovi.