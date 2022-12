Čeprav nas do božiča ločita še dobra dva tedna, je skupina 165 stanovalcev v vasi Olmen v Belgiji že dobila najlepše božično darilo. Skupaj so na loteriji zadeli 143 milijonov evrov. Ker so vsi za nakup loterijske srečke prispevali enak znesek, se tako nagrada enakomerno porazdeli in, po plačilu davka pa bo vsak od njih bogatejši za okoli 860.000 evrov.