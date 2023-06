Goče, vas, kjer se je moral čas ustaviti

Ste že kdaj slišali za Goče? Slikovita vasica v vipavski občini, kjer živi le še okoli 180 ljudi, je obdana z vinogradi, turistom, ki jo obiščejo, pa se zdi, da se je čas v njej ustavil že pred stoletji. Hiše iz peščenjaka, okrašene s kamnoseškimi okrasi, in ulice, nič širše od metra. Vas Goče je v celoti že 36 let kulturni spomenik lokalnega pomena. To pa je domačinom le v breme, saj zaradi spomeniške zaščite, ki prinaša kopico omejitev, namreč razvoja v vasi ni. Na Gočah si tako že leta prizadevajo, da bi dobili svoj prostorski načrt. Po 30 letih so zdaj končno dočakali dokument, s katerim bodo mogoče prenove domačij in druge infrastrukturne spremembe.