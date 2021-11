Vsaj tisoč ljudi, ki so dali svoj podpis, si želi še 213. slovensko občino, občino Golnik. Pravijo, da jim pod Kranjem živeti ni in bi se zato od tretje največje mestne občine po prebivalstvu v državi odcepili. Z odcepitvijo računajo na več denarja, ki bi ga sami vlagali v zdravstvo in ceste. Povsem drugače pa njihove odcepitvene težnje razumejo v Kranju.