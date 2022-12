Prebivalci Jelšan se veselijo vstopa Hrvaške v schengensko območje

S tem, ko je Hrvaška dobila še zadnjo zeleno luč za vstop v schengensko območje, se nekateri veselijo konca preverjanja dokumentov na slovensko-hrvaški meji in konca večkilometrskih zastojev. Še posebej v poletnih mesecih so na račun prehajanja meja trpeli domačini v bližini, ki so morali svoje vsakodnevne dejavnosti prilagajati stanju na cesti. Odpravili smo se v vasi ob mejnem prehodu Jelšane, kjer se domačini vstopa Hrvaške v schengensko območje veselijo in pričakujejo, da se bodo razmere v poletnih mesecih le umirile.