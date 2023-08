Prebivalci Kamnika: 'Česa takšnega še nismo doživeli'

Gromozanske skale in zemljo je voda z nepredstavljivo hitrostjo nosila po naših ulicah, vse se je zgodilo v zgolj pol ure, česa takšnega še nismo doživeli, pa pripovedujejo vaščani iz doline Črna v občini Kamnik. S skupnimi močmi rešujejo tisto, kar jim je še ostalo. Nekaj hiš v v zgornjem delu doline je še vedno odrezanih od sveta, hrano in vodo jim gasilci nosijo peš. Nekateri so danes prvič po neurju prišli pogledat svoje hiše v upanju, da jim je še kaj ostalo, drugi pa so zgubili takorekoč vse.