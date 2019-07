Prebivalci Osijeka se ukvarjajo z invazijo ščurkov

"S hčerko sem hodila po ulici in nisem vedela, kam naj stopim – toliko jih je namreč bilo! Večina od njih se umakne v stavbe, ta večer pa so bili povsod po pločniku, kar je bilo grozljivo," je za osiješki časnik Glas Slavonije povedala ena izmed tamkajšnjih prebivalk in dodala, da bi morali lastniki stanovanjskih objektov poklicati sanitarne službe, ki bi lahko uredile problem.

Ščurki lahko povzročijo alergije pri ljudeh. Odporni so na številne insekticide in lahko živijo dlje časa brez hrane. Dodaten problem je njihovo hitro razmnoževanje. Mnogi ne vedo, da ko pohodijo ščurka, pravzaprav sprostijo jajčeca, iz katerih se bodo hitro razvili novi ščurki.

Zlatko Latinović, direktor tamkajšnjega podjetja za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Cosmosol, je dejal, da so prejeli več klicev zaskrbljenih Osiječanov, ki so jih poklicali zaradi dezinsekcije. Prepričan je, da bi bilo prošenj še več, če bi imeli tisti, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, soglasje ostalih solastnikov. "Najprej moram poudariti, da je treba najprej očistiti vse smeti in potem bo ščurkov zagotovo manj. Problem je v tem, da so kletni prostori vlažni, številne površine pa preperele, oboje pa predstavlja idealne pogoje za razmnoževanje ščurkov. Poleg tega je mnogo zapuščenih prostorov, za katere ni nikogar, ki bi dezinsekcijo plačal," je dejal Latinović in prebivalcem svetoval, da najprej odpravijo vse nečistoče v prostorih, kjer bi se lahko potencialno naselili ščurki. Priporočljivo pa je tudi, da na okna preventivno namestijo zaščitne mreže.

Poleg opustošenih in zapuščenih objektov ter uničenih kanalizacijskimi cevmi, v katerih ščurki najdejo svoje domovanje, pa problem za njihovo številčno pojavnost na ulicah Osijeka predstavlja tudi hrana iz gospodinjstev, številnih gostinskih lokalov s hitro prehrano, pekarn in kavarn.

Strokovnjaki prebivalcem svetujejo, da pokličejo podjetja za dezinsekcijo, hkrati pa jih opozarjajo, naj iz kleti očistijo in odstranijo vso embalažo s hrano. Če bodo ščurki odstranjeni iz zgradb, jih bo posledično manj tudi na osijeških ulicah, dodajajo.