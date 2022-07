Prebivalci Pelješca navdušeni, da so končno bližje Evropski uniji

Hrvaška še vedno proslavlja težko pričakovano odprtje mostu čez Pelješac. Promet je čez megakonstrukcijo stekel z enourno zamudo, malo po polnoči v sredo, po svečani slovesnosti s pestrim kulturnim programom, veličastnem ognjemetu in blagoslovu dubrovniškega škofa. Zgodovinski dogodek je z obale in z ladjic na morju spremljala ogromna možica domačinov in turistov. Nepopisna prometna gneča, s katero se že soočajo, prebivalcev Pelješca ne skrbi. Prepričani so, da jim bo most omogočil boljše in kakovostnejše življenje. Počutijo se bližje Evropski uniji, ki je za gradnjo mostu primaknila 85 odstotkov sredstev, 357 milijonov kohezijskih evrov. A pod pogojem, da bo vožnja čez most brezplačna.