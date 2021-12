Prebivalci Reke že 26. leto zapored izdali svoj koledar

Leto 2022 je že za ovinkom, z novim letom pa v paketu obvezno pride tudi nakup novega koledarja. Na trgu jih dobimo v vseh oblikah, velikostih in barvah, zato je izbira pogosto precej težka. Prebivalci hrvaške Reke težav z izbiro ne bodo imeli. 26. leto zapored je namreč izšel koledar z naslovom Reški fantje, kjer naslovnice mesecev v letu ne krasijo manekeni ali igralci, temveč čisto običajni domačini, ki jih srečujejo vsak dan. In letos so na vrsto prišli natakarji.