Prebivalci Škocjana imajo dvojnih meril dovolj

Postajamo država lenuhov in kriminalcev, ne pravice, ampak tudi dolžnosti, omejitev otroškega dodatka in še in še. To so le nekatere od zahtev, ki jih je na shodu s transparenti v rokah podalo okoli 100 prebivalcev občine Škocjan. In kakšne predloge ima na mizi država? Med drugim tudi večji nadzor CSD-jev pri vključevanju romskih otrok v šole, pa legalizacijo romskih naselij in celo zamrznitev kazni za tiste, ki želijo delati.