V ljubljanskih Sneberjah prebivalci že nestrpno pričakujejo, kdaj bodo izvajalci, ki jih je za obnovo njihovih domov določila ljubljanska mestna občina, začeli s sanacijo. Da se bo to, ker so prostori večinoma že suhi, začelo ta konec tedna, obljubljajo na MOL-u, spodnji prostori v hišah, v katerih je bilo tudi do meter in pol vode, pa naj bi bili za bivanje spet primerni čez dva meseca.