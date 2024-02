Prebivalci Vrtojbe zaradi asfaltne baze napovedali nove proteste

Zaradi asfaltne baze ne moremo spati, dihati, niti ne normalno živeti, pravijo prebivalci Vrtojbe, ki so proti njenemu lastniku, Kolektorju CGP, zato pred meseci tudi že vložili tožbo. Po pomoč so se obrnili tudi na pristojno ministrstvo in inšpekcijo, vlado in predsednico republike, a spremenilo se ni nič, zato so domačini napovedali nove proteste. Asfaltna baza po mnenju civilne iniciative sicer ne deluje samo na neprimerni lokaciji, temveč tudi brez gradbene in okoljevarstvene dokumentacije. Kako pa na očitke odgovarjajo v podjetju in kakšne pojasnitve podaja pristojno ministrstvo?