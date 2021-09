Preboldski ravnatelj kljub kršitvam ostaja na položaju

Novica iz Prebolda je znova dvignila prah. Peter Žurej, ravnatelj, ki je zavračal nošenje mask, upoštevanje pogoja PCT in od ministrstev celo zahteval znanstvene dokaze o obstoju virusa, ostaja na vrhu Osnovne šole Prebold. V inšpekcijskem nadzoru so ugotovili kršitve pri delovanju ravnatelja, na podlagi tega pa sklicali izredno sejo. Devet članov sveta je glasovalo proti predlogu razrešitve, le predsednica sveta staršev in predsednik šolskega sveta sta glasovala za razrešitev ravnatelja. Izid glasovanja je bil dokaj hitro jasen, sprožili pa so se različni odzivi.

