Še preden zbolimo, je dobro, da imamo doma zdravila za lajšanje težav, ki nam bodo ob bolezni pomagala, razlaga družinski zdravnik Sašo Rebolj. "Ko enkrat covid imamo, pa seveda lajšamo bolečine, zbijamo vročino. Piti moramo zadosti tekočine, počivati, telesne aktivnosti po hiši omejimo, da jih lahko še nekako udobno počnemo in nam ne preostane dosti drugega, kot da čakamo," svetuje Sašo Rebolj iz Zdravstvenega doma Kamnik.

Ko se telo bori z boleznijo, ne smemo prehitevati dogodkov in imeti prevelikih pričakovanj. "Zelo veliko ljudi je utrujenih še dolgo po preboleli bolezni. To ni sumljivo, veliko ljudi še razmeroma dolgo časa kašlja, to tudi ni redko," dodaja Rebolj.

Če pa se pojavijo simptomi poslabšanja bolezni, Rebolj pravi, naj nikar ne odlašajmo in poiščimo zdravniško pomoč. "To je predvsem težko dihanje pri tistih, kjer se bolezen poslabša. To praviloma ni na začetku bolezni, ampak se pojavi tam nekje od sedmega, desetega dneva naprej. Če opazimo neko pomodrelost, modrico ali zaspanost pri svojcu, ki ima covid: to so stanja, ki zahtevajo bolniško obravnavo, prav tako bolečina v prsih," svari Rebolj.

Ne samo fizične bolečine, covid marsikomu povzroči tudi duševno stisko. "Stik z bližnjimi nam lahko da neko spodbudo in je tudi vir dobrega počutja. Zato je pomembno, da se obrnemo na prijatelje, družino ali druge in ostanemo v stiku z njimi po telefonu, po pošti, po spletu in naj to postane naša dnevna rutina," pa svetuje Helena Jeriček Klanšček z NIJZ-ja.

Ko duševna bolečina postane prehuda, tudi tu ne smemo čakati. "Če je stiska prehuda, se lahko pokliče na različne telefone, kot je klic v duševni stiski, zaupna telefona Samarijan in Sopotnik, ki sta na voljo 24 ur na dan, za mladostnike je brezplačen Tom telefon," pove Helena Jeriček Klanšček.

Pri vsem tem pa je najbolj pomembno, da se ljudje ne zatekajo k samozdravljenju z raznimi nepreverjenimi ali pa veterinarskimi preparati, ter da niso sami sebi zdravniki s pomočjo internetnih strani, še doda Rebolj.